Udinese, Marino: “E’ stata ristabilita giustizia”

Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ha commentato il rinvio delle gare ai microfoni di Sky Sport:

Giocare una partita in casa a porte chiuse è penalizzante per chi gioca in casa. La Lega, quando ha chiesto di giocare a porte chiuse, ha fatto un errore. Le autorità competenti hanno punito questa scelta ribaltando la decisione. Il governatore del Friuli Fedriga ha fatto bene a prendere provvedimenti in anticipo. È stata ristabilita la giustizia dopo queste ultime decisioni.