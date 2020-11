Udinese, Marino: “La Roma ha fatto scelte intelligenti. Al Napoli basta un filotto per risalire”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato del rendimento e delle operazioni di calciomercato di Roma e Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La Roma ha fatto due scelte intelligenti prendendo Pedro e Mkhitaryan. Sono calciatori che fanno la differenza, così come Fonseca che è sempre più dentro al campionato italiano. Oggi è molto più pratico rispetto ai suoi primi mesi in Italia. Il campionato è molto equilibrato in vetta: al Napoli basterà infilare un filotto di vittorie per risalire“.

Napoli

“Gattuso va lasciato lavorare con tranquillità, ma conosco Napoli e so che le parole tranquillità e mancanza di risultati non vanno d’accordo. Lozano è un calciatore sul quale avrei investito per un top club. Ha le caratteristiche giuste per infiammare la gente napoletana, sulla scia di Lavezzi. Anche se il Pocho è irripetibile… Osimhen a Napoli non sta sfigurando e sono certo che non sfigurerà“.