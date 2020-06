L’Udinese prosegue il lavoro per la ripresa del campionato di Serie A. Oggi doppia seduta per gli uomini di Gotti che ieri ha lasciato il gruppo a riposo. Quest’oggi i bianconeri hanno svolto un lavoro a gruppi in palestra, mentre il pomeriggio è stato dedicato al lavoro tecnico tattico al campo del Dino Bruseschi. Lavora ancora a parte il difensore brasiliano Samir. Domani la squadra bianconera scenderà in campo per una seduta mattutina.