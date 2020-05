Udinese, si riparte dal Torino. 20-24 o 27 giugno le possibili date

La Serie A riparte, la decisione ufficiale tanto attesa è arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Il massimo campionato italiano riprenderà il via probabilmente il 20 giugno dopo che tra il 13 e il 17 verrà completata la Coppa Italia. Mentre il 20 si riprenderà dai recuperi della 25′ o dalla 27′ giornata. L’Udinese riprenderà il suo cammino fuori casa dopo il pareggio ormai antico contro la Fiorentina al Friuli (0-0) dell’8 marzo scorso. I friulani ripartiranno affrontando il Torino allo stadio Olimpico che nel frattempo ha cambiato Ds, con l’arrivo di Davide Vagnati dalla Spal. Il match potrebbe andar in scena il 20, il 24 o il 27 giugno, a seconda di quelle che saranno le decisioni sui nuovi calendari. Se si ripartirà dai recuperi dalle 25′, il Torino avrà già una gara sulle spalle, poiché ha una partita da recuperare contro il Parma sempre in casa. Da stabilire ovviamente anche gli orari, che verranno decisi oggi nell’assemblea tra Lega e FIGC.