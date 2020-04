UEFA, campionati da terminare entro il 3 agosto. Piano di partenza dei campionati entro il 27 maggio

La UEFA dopo la videoconferenza di oggi con il Comitato Esecutivo ha stabilito le linee guida per la ripresa dei campionati nazionali e delle coppe europee. Le indiscrezioni sono state confermate, dunque i campionati nazionali dovranno terminare entro il 3 agosto, che sarà il mese della ripresa delle competizioni europee Champions ed Europa League. Ripartenza quindi sviluppata in due blocchi. Le leghe nazionali dovranno consegnare alla UEFA le modalità e le date di ripresa entro il 27 maggio. Nel caso in cui i campionati non dovessero essere portati a termine in modalità classica, potranno essere accolte anche proposte come play-off e play-out. Qualora invece nella più negativa delle ipotesi la stagione non dovesse in alcun modo essere portata a termine, ogni singola Lega dovrà comunicare i piazzamenti alle competizioni europee della stagione 2020-2021, in base ai meriti sportivi della stagione 2019-2020. Nel caso in cui la Serie A non dovesse ripartire, la classifica verrebbe cristallizzata così da garantire i piazzamenti europei.