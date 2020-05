UEFA, Ceferin: “Il 3 agosto non è una scadenza ma una raccomandazione”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha scritto una lettera al presidente del Lione Jean-Michel Aulas chiarendo che la data del 3 agosto non è una scadenza ma una raccomandazione per chiudere i campionati. Ovviamente questo non sarà valido solo per la Ligue 1 ma per tutti i tornei Questo il contenuto della lettera: “Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA) e del 3 agosto (dal 1° al 15° posto) sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali”.