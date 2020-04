UEFA: “Chi ferma il campionato rischia l’esclusione dalle competizioni europee”

La UEFA e l’ECA (Associazione Club Europei) nei rappresentanti di Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli, hanno diramato una nota ufficiale per avvisare i club facenti parte delle 55 federazioni calcistiche di non chiudere prematuramente i campionati in maniera autonoma. Riferimento chiaro alla Jupiler Pro League, infatti il campionato belga ha deciso nella giornata di ieri di concludere in anticipo la stagione, assegnando il titolo a Brugge. Le massime autorità calcistiche europee hanno addirittura minacciato l’esclusione delle squadre appartenenti al campionato in questione, dalle prossime competizioni europee, quindi Champions League ed Europa League. Questa la nota ufficiale:

“E’ sbagliato chiudere già adesso i campionati, in questo modo si vanificano gli sforzi fatti da tutti. Siamo fiduciosi sul fatto che il calcio possa ricominciare nei prossimi mesi, con condizioni dettate dall’autorità pubblica, e crediamo che ogni decisione sull’abbandonare le competizioni domestiche sia prematura e ingiustificata. Il gruppi di lavoro della UEFA stanno valutando vari scenari che includono i mesi di luglio ed agosto e la possibilità di ricominciare le competizioni internazionali dopo quelle domestiche”.

“Un calendario congiunto sarà necessario alla conclusione della stagione corrente e dovrà essere coordinato con quello della successiva, che potrebbe essere parzialmente penalizzata. Seguendo lo sviluppo della situazione attuale, i gruppi di lavoro indicheranno il prima possibile, e idealmente a metà maggio, quali plani potranno essere implementati per completare la stagione senza lasciare nessuno indietro”.

“Visto che la partecipazione alle competizioni per club della UEFA è determinata dal risultato sportivo conseguito alla fine di una stagione nazionale completa, una conclusione prematura potrebbe causare dubbi sul raggiungimento di questa condizione”.