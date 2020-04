UEFA, dalla Francia: “Possibile ripresa delle coppe europee senza VAR”

Dalla Francia arrivano delle indiscrezioni sulla possibile ripresa delle coppe europee, quindi Champions League ed Europa League. Secondo quanto riporta RMC Sport infatti alla ripresa delle coppe europee potrebbe non esserci l’utilizzo del VAR poiché non sarebbero garantiti i parametri di sicurezza. Nella riunione del Comitato Esecutivo UEFA che andrà in scena domani verranno stabilite le possibilità e le date di ripresa, ma sarà anche studiata la possibilità di mantenere il VAR facendo rispettare le distanze di sicurezza e le norme vigenti relative al Coronavirus.