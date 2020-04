UEFA, Duka: “Anche se alcuni campionati hanno chiuso, si giocheranno le coppe euroee”

Il membro del Comitato Esecutivo della UEFA, Armand Duka ha parlato della possibilità di concludere le coppe europee, nonostante alcuni campionati hanno dichiarato la chiusura. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee giocheranno lo stesso. In Albania siamo a stretto contatto con il Governo ed i Comitati Scientifici, l’intenzione è di ripartire a fine maggio. Impensabile una linea unica europea: i contagi variano da Stato a Stato”.