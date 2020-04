Il calcio europeo è in difficoltà, la sospensione dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo stop ha provocato perdite ingenti alle società di calcio. La UEFA dunque ha pronto un piano di aiuto per le 55 federazioni europee di 236,5 milioni. Il programma denominato HatTrick è stato progettato per lanciare un’ancora di salvataggio per il calcio europeo. Tuttavia ogni federazione potrà decidere in che modalità utilizzare i fondi.