UEFA, Olsson: “Il calendario del calcio è a rischio per tre anni”

Il membro del Comitato Esecutivo della UEFA Lars-Christer Olsson, ha parlato della ripresa dei campionati nazionali ed europei. Il rischio concreto è quello di una congestione eccessiva dei calendari anche con un occhio al mondiale in Qatar in programma nel 2022. Queste le parole di Olsson ai microfoni di Soccerex: “Se il virus si svilupperà in modo più capillare e serio, credo che diventerà un problema per il calendario internazionale. Con le competizioni che si spostano da un anno all’altro, poi c’è il Mondiale in Qatar a metà stagione. Dobbiamo però aspettare e vedere quanto inciderà”.