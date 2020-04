UEFA: “Raccomandazione alle federazioni di finire i campionati”

La UEFA, dopo un meeting in videoconferenza con le 55 federazioni europee e in attesa dell’assemblea del Comitato Esecutivo in programma giovedì 23 aprile, ha comunicato la ferma decisione a portare a termine i campionati. Ecco la nota ufficiale: “C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci“.