UEFA, se i club non pagano gli stipendi potrebbero rischiare l’esclusione dalle coppe

La UEFA mette in guardia i club. Infatti le società che dovessero avere dei contenziosi con i calciatori, relativamente al mancato pagamento degli stipendi rischierebbero il loro posto nelle coppe europee. Secondo quanto riporta La Repubblica infatti si andrebbe a violare il Financial Fair Play. Il tutto sarebbe previsto dalle norme UEFA, quindi i club dovranno necessariamente pagare le mensilità di marzo e aprile, a meno che i calciatori non abbiano preso accordi con le società per la sospensione degli stipendi.