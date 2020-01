UFFICIALE Barak passa al Lecce

Il comunicato della società:

Udinese Calcio comunica la cessione in prestito fino al termine della stagione sportiva di Antonin Barak al Lecce.

Il centrocampista ceco, classe 1994, si trasferisce in Salento dopo due stagioni e mezzo vissute in bianconero.

Arrivato in Friuli dallo Slavia Praga nell’estate del 2017, Barak ha totalizzato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 reti.

Con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca è sceso in campo in 12 occasioni realizzando 5 gol.

Ad Antonin un grande in bocca al lupo per una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni