UFFICIALE Genoa, Nicola non è più l’allenatore

“Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra – annuncia il club in una nota-. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”. Nicola si era guadagnato il rinnovo automatico del contratto dopo aver conquistato la salvezza all’ultima giornata ma la proprietà ha deciso per una soluzione differente in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico è Rolando Maran.