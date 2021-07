Calciomercato Fiorentina – Ufficiale: Petko Hristov è dello Spezia

Lo Spezia ha diramato il comunicato ufficiale. Petko Hristov è un nuovo giocatore della squadra ligure. Il difensore bulgaro non è mai riuscito a trovare lo spazio che cercava e che desiderava nella Fiorentina. Adesso però avrà la possibilità di riprendersi la sua rivincita. Il difensore centrale ha firmato un quadriennale ed è pronto a scendere in campo. Il suo nome è molto conosciuto in Primavera. Nella squadra toscana, infatti, era una delle colonne portanti della Viola. Successivamente c'è stato il passaggio in Serie C. Lì ha brillato tanto da essere contatto e convocato dalla Nazionale bulgara con la quale ha messo a segno ben quattro presenze. Ma non finisce qui.