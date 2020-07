UFFICIALE La regola dei 5 cambi estesa fino ad agosto 2021

Tramite un comunicato, l’IFAB ha ufficializzato fino all’anno prossimo l’estensione della regola che consente alle squadre di effettuare 5 cambi a partita.

Questo il comunicato dell’Ifab: “A seguito della decisione presa l’8 maggio 2020 di concedere alle gare programmate per essere completate nel 2020 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituzioini, il Consiglio di amministrazione dell’IFAB ha deciso di riesaminare se estendere ulteriormente questa opzione. Sulla base di questo esame approfondito il Consiglio di amministrazione dell’IFAB ha esteso l’opzione alle competizioni che si concluderanno entro il 31 luglio 2021 e a livello internazionale le gare in programma si terranno in luglio / agosto 2021″.