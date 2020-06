UFFICIALE, Mertens rinnova con il Napoli fino al 2022

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens ha firmato il rinnovo con il club azzurro. Il belga in scadenza il 30 giugno ha prolungato l’accordo fino al 2022. Ecco il comunicato della società partenopea: “La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. L’attaccante ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza. Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il profilo twitter: “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries”.