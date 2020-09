UFFICIALE Pobega è un nuovo giocatore dello Spezia

Lo Spezia, neopromosso in Serie A, ha trovato l’accordo con il Milan per il prestito dell’ex Pordenone Tommaso Pobega. Questo il comunicato:

“Tommaso Pobega è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista friulano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’A.C. Milan.

Classe ’99, Pobega è stato tra i migliori nel suo ruolo nello scorso campionato di Serie B, dove con la maglia del Pordenone è sceso in campo in 33 occasioni, per un bottino di cinque reti e quattro assist. Potenza fisica, grande capacità negli inserimenti offensivi e sempre puntuale nei recuperi difensivi, Pobega in carriera ha indossato anche la maglia della Ternana, dopo esser stato tra i pilastri del Milan Primavera.

Pobega è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già questo pomeriggio si aggregherà al gruppo di mister Italiano.

Benvenuto Tommaso!!!”