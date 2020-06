UFFICIALE, Serie A ecco il nuovo calendario. Si riparte dai recuperi della 25′ giornata

La Lega Serie A attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato diversi comunicati per ufficializzare la ripartenza del campionato. Si ripartirà il 20 e 21 giugno con i recuperi della 25′ giornata, ovvero: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Saranno 124 le partite da fino al 2 agosto. Gli slot orari in cui si disputeranno le partite: 17:15, 19:30 e 21:45. L’Udinese non sarà mai impegnata nello slot delle 17.15. Prima della ripartenza del campionato toccherà alla Coppa Italia con semifinali e finale. Questo il calendario completo:

RECUPERI 6° GIORNATA

20/06/2020 Sabato 19.30

TORINO-PARMA SKY

20/06/2020 Sabato 21.45

HELLAS VERONA-CAGLIARI DAZN

21/06/2020 Domenica 19.30

ATALANTA-SASSUOLO SKY

21/06/2020 Domenica 21.45

INTER-SAMPDORIA SKY

8° GIORNATA RITORNO

22/06/2020 Lunedì 19.30

LECCE — MILAN SKY

22/06/2020 Lunedì 19.30

FIORENTINA — BRESCIA SKY

22/06/2020 Lunedì 21.45

BOLOGNA – JUVENTUS SKY

23/06/2020 Martedì 19.30

HELLAS VERONA — NAPOLI DAZN

23/06/2020 Martedì 19.30

SPAL — CAGLIARI SKY

23/06/2020 Martedì 21.45

GENOA — PARMA DAZN

23/06/2020 Martedì 21.45

TORINO — UDINESE SKY

24/06/2020 Mercoledì 19.30

INTER – SASSUOLO DAZN

24/06/2020 Mercoledì 21.45

ATALANTA — LAZIO SKY

24/06/2020 Mercoledì 21.45

ROMA — SAMPDORIA SKY

9° GIORNATA RITORNO

26/06/2020 Venerdì 21.45

JUVENTUS — LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 17.15

BRESCIA — GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 19.30

CAGLIARI — TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 21.45

LAZIO — FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15

MILAN — ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30

NAPOLI — SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30

SAMPDORIA — BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30

SASSUOLO — HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30

UDINESE — ATALANTA SKY

10° GIORNATA RITORNO

30/06/2020 Martedì 19.30

TORINO-LAZIO SKY

30/06/2020 Martedì 21.45

GENOA – JUVENTUS SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30

BOLOGNA-CAGLIARI SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30

INTER – BRESCIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45

FIORENTINA – SASSUOLO SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45

HELLAS VERONA – PARMA SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45

LECCE – SAMPDORIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45

SPAL – MILAN SKY

02/07/2020 Giovedì 19.30

ATALANTA – NAPOLI DAZN

02/07/2020 Giovedì 21.45

ROMA – UDINESE SKY

11° GIORNATA RITORNO

04/07/2020 Sabato 17.15

JUVENTUS – TORINO SKY

04/07/2020 Sabato 19.30

SASSUOLO – LECCE SKY

04/07/2020 Sabato 21.45

LAZIO – MILAN DAZN

05/07/2020 Domenica 17.15

INTER – BOLOGNA DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30

BRESCIA – HELLAS VERONA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30

CAGLIARI – ATALANTA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30

PARMA – FIORENTINA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30

SAMPDORIA – SPAL DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30

UDINESE – GENOA SKY

06/07/2020 Domenica 21.45

NAPOLI – ROMA’ SKY

12° GIORNATA RITORNO

07/07/2020 Martedì 19.30

LECCE-LAZIO SKY

07/07/2020 Martedì 21.45

MILAN – JUVENTUS DAZN

08/07/2020 Mercoledì 19.30

FIORENTINA-CAGLIARI SKY

08/07/2020 Mercoledì 19.30

GENOA – NAPOLI SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45

ATALANTA- SAMPOORIA SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45

BOLOGNA – SASSUOLO SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45

ROMA – PARMA DAZN

08/07/2020 Mercoledì 21.45

TORINO – BRESCIA SKY

09/07/2020 Giovedì 19.30

SPAL – UDINESE DAZN

09/07/2020 Giovedì 21.45

HELLAS VERONA – INTER SKY

13° GIORNATA RITORNO

11/07/2020 Sabato 17.15

LAZIO – SASSUOLO SKY

11/07/2020 Sabato 19.30

BRESCIA-ROMA SKY

11/07/2020 Sabato 21.45

JUVENTUS – ATALANTA DAZN

12/07/2020 Domenica 17.15

GENOA – SPAL DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30

CAGLIARI – LECCE SKY

12/07/2020 Domenica 19.30

FIORENTINA – HELLAS VERONA DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30

PARMA – BOLOGNA SKY

12/07/2020 Domenica 19.30

UDINESE – SAMPDORIA SKY

12/07/2020 Domenica 21.45

NAPOLI – MILAN SKY

13/07/2020 Lunedì 21.45

INTER – TORINO SKY

14° GIORNATA RITORNO

14/07/2020 Martedì 21.45

ATALANTA – BRESCIA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30

BOLOGNA – NAPOLI DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30

MILAN-PARMA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30

SAMPDORIA – CAGLIARI SKY

15107/2020 Mercoledì 21.45

LECCE – FIORENTINA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45

ROMA – HELLAS VERONA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45

SASSUOLO – JUVENTUS SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45

UDINESE – LAZIO SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30

TORINO – GENOA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45

SPAL – INTER DAZN

15° GIORNATA RITORNO

18/07/2020 Sabato 17.15

HELLAS VERONA – ATALANTA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30

CAGLIARI – SASSUOLO SKY

18/07/2020 Sabato 21.45

MILAN – BOLOGNA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15

PARMA – SAMPDORIA DAZN

19107/2020 Domenica 19.30

BRESCIA-SPAL SKY

19/07/2020 Domenica 19.30

FIORENTINA – TORINO DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30

GENOA – LECCE SKY

19/07/2020 Domenica 19.30

NAPOLI – UDINESE SKY

19/07/2020 Domenica 21.45

ROMA – INTER SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45

JUVENTUS – LAZIO SKY

16° GIORNATA RITORNO

21/07/2020 Martedì 19.30

ATALANTA – BOLOGNA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45

SASSUOLO – MILAN SKY

22/07/2020 Mercoledì19.30

PARMA – NAPOLI OAZN

22/07/2020 Mercoledì21.45

INTER – FIORENTINA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45

LECCE – BRESCIA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45

SAMPDORIA – GENOA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45

SPAL – ROMA OAZN

23/07/2020 Mercoledì 21.45

TORINO – HELLAS VERONA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30

UDINESE – JUVENTUS SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45

LAZIO-CAGLIARI DAZN