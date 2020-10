I 15 casi di positività al Covid-19 nella squadra del Genoa, ha portato il consiglio della Lega Serie A a prendere la decisione di rinviare la gara tra Genoa e Torino. Il match in programma sabato 3 ottobre alle ore 18, è rinviato a data da destinarsi, anche per l’impossibilità di svolgere gli allenamenti per la squadra ligure.