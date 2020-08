UFFICIALE Torino – Giampaolo nuovo tecnico granata. Accordo fino al 2022

Dopo il Cagliari con Di Francesco, anche il Torino annuncia il nuovo tecnico per la prossima stagione. E’ arrivata nel pomeriggio l’ufficialità, con Marco Giampaolo che sarà il nuovo allenatore dei granata. Per l’ex Milan e Sampdoria contratto fino al 2022. Ecco la nota ufficiale del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!“.