Serie A – Ufficiale: Alfredo Trentalange si dimette dalla presidenza dell’Aia

Il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange si è dimesso ufficialmente dalla presidenza della associazione italiana arbitri. Il comunicato

Nelle ultime ore uno scossone ha colpito l'associazione italiana arbitri. Alfredo Trentalange non è più il presidente dell'AIA. Non sono ancora state confermate le cause di questa decisione, ma sicuramente è una scelta che farà discutere per diverso tempo. Molti addetti ai lavori mettono in primo piano lo scandalo che ha coinvolto D'Onofrio, il procuratore che è stato arrestato per via di un coinvolgimento in un traffico internazionale di droga e stupefacenti. Questa presa di posizione crea scalpore e soltanto questa sera si potrà sapere qualcosa in più per poter capire e di conseguenza iniziare a trarre le prime conclusioni.

Il comunicato dell'AIA è netto e non lascia vie di fuga: "Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione Italiana arbitri. Questa sera, alle 21, i Componenti del Comitato Nazionale incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni della scelta". Come detto in precedenza bisogna ancora attendere per iniziare a sapere qualcosa in più su questa decisione, ma allo stesso tempo nella sede dell'associazione iniziano i primi rumors su chi potrebbe succedere in questo ruolo molto importante per il calcio italiano. Nel frattempo andiamo a vedere la storia di Alfredo Trentalange e come è arrivato ad una carica di questo spessore.

Il suo percorso — L'ex arbitro italiano ha diretto per ben quindici stagioni nella massima serie del calcio italiano dal 1989 al 2003 e dopo questo capitolo è iniziata la sua carriera istituzionale. Poco più di un anno fa è arrivato il coronamento di un cammin lungo molti anni e la possibilità di poter dirigere l'organo più importante che riguarda gli arbitri in Italia. Dopo aver battuto Nicchi, il suo mandato è durato davvero poco.