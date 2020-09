UFFICIALE – Zoet è un nuovo portiere dello Spezia

Jeroen Zoet è un nuovo giocatore dello Spezia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ligure in una nota: “L’estremo difensore olandese – si legge – arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven e ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per due anni”. Per Zoet grande esperienza, avendo vinto tre campionati olandese e una Supercoppa dei Paesi Bassi: 48 presenze nelle competizione europee (27 in Champions League, 21 in Europa League) e 11 partite disputate con la Nazionale Orange. “Jeroen Zoet è risultato negativo agli esami anti Covid-19 e già domani si unirà al gruppo di mister Italiano”, conclude il comunicato. Sembra quindi concludersi definitivamente l’avventura di Simone Scuffet in Liguria.