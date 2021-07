Mercato Fiorentina – Un obiettivo potrebbe allontanarsi, ecco tutti i dettagli

La Fiorentina continua a preparare la sua stagione nel ritiro di Moena. La dirigenza vuole riscattarsi in questa stagione e per questo cerca i rinforzi da regalare a mister Italiano. Il 433 dell'allenatore dell'ex Spezia ha bisogno di elementi capaci a sposare alla perfezione i dettami del tecnico. Per questo motivo la società vuole stringere sul mercato per completare la rosa. Gli obiettivi di Pradè sono sempre gli stessi: terzino destro, regista e attaccante esterno. Infatti l'addio di Ribery ha lasciato un grande vuoto tecnico nell'attacco viola e la Fiorentina vuole colmarlo. Tuttavia una trattativa potrebbe presto complicarsi. Ecco i dettagli <<<