Calciomercato Fiorentina – Una big inglese bussa alla porta: ecco le cifre

La Fiorentina continua a lavorare duramente agli ordini di Italiano. La squadra piano piano sta assimilando i concetti del nuovo tecnico e i risultati si stanno vedendo. La società nel frattempo è sempre concentrata sul mercato. Tante gli obiettivi da individuare per Pradè: un esterno di qualità, un terzino destro e il regista davanti la difesa. Queste sono le priorità in casa viola in entrata. Ma la dirigenza gigliata è vigile anche sul mercato in uscita. Ed è notizia di poche ore fa l'interessamento di una big inglese per un calciatore viola. Vediamo di chi si tratta <<<