Calciomercato Fiorentina – Uno arriva e uno parte: facciamo il punto

I giallorossi hanno bisogno di un nuovo terzino sinistro. Tutti sappiamo cosa è successo a Spinazzola. Mourinho è sbarcato nella Capitale e adesso prenderà in mano la situazione. Serve un nuovo "Spina" e serve il prima possibile. Ovviamente, dopo un'attenta ricerca, la dirigenza giallorossa potrebbe decidere di bussare alle porte della Viola. Perché? Il nome di Biraghi ha attirato parecchio l'attenzione. Il valore di mercato del terzino si aggira attorno ai 9 milioni di euro. Il presidente Commisso potrebbe persino chiedere qualcosa in più. Biraghi oramai è una certezza del nostro campionato. Ogni anno viene accostato a diverse Big e puntualmente rimane alla Fiorentina. Vedremo quali saranno le scelte delle due società. Vi terremo aggiornati. Ma adesso concentriamoci sul mercato in entrata. Ecco cosa sta succedendo.