Calciomercato Fiorentina – Uragano Viola: la raffica di oggi è da brividi!

In questo momento è come se ci trovassimo davvero all'interno di un uragano. Perché? Ogni giorno è come se potesse succedere qualcosa di clamoroso. I tifosi aspettano increduli la prossima mossa della società. Serve un attaccante... ma ne siamo proprio così sicuri? Serve un regista e serve un difensore centrale. E se invece non accadesse nulla? E se il mercato della Fiorentina fosse già finito? Insomma, ecco cosa sta accadendo nel folle mercato da brividi della squadra gigliata. Che la raffica abbia inizio: nomi nuovi, cifre e suggestioni impressionanti <<<