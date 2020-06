Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo in diretta su Youtube e Tv8

Come già emerso nei giorni scorsi, saranno visibili a tutti 2 dei 4 recuperi in calendario nel prossimo week-end. Si comincerà sabato con Verona-Cagliari, che sarà diffusa da Dazn attraverso il suo canale Youtube. E si proseguirà con Atalanta-Sassuolo, trasmessa da “Tv8”, il canale in chiaro di Sky sul digitale terrestre. Le gare verranno inserite in contenitori, all’interno dei quali non verranno inseriti spot pubblicitari: da un quarto d’ora prima del fischio d’inizio a un quarto d’ora dopo quello finale. E proprio questo vincolo ha smosso le resistenze di Mediaset e Discovery.

FONTE Corriere dello sport