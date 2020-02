Federico Dimarco ha parlato della trasferta al Friuli:

“Udinese? Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, non mollare di un centimetro perché ci aspettano tutti al varco. Alla prima disattenzione ci danno contro. Dobbiamo continuare a lavorare e sognare. Giocare lì non è facile. Dovremo andare lì con grande attenzione e riuscire a portare a casa il risultato”.