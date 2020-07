Ivan Juric continuerà ad allenare il Verona. Accostato in queste settimane a Fiorentina e Torino, alla fine il tecnico croato ha deciso di andare avanti con l’Hellas che ha annunciato in una nota di aver “trovato la piena e soddisfacente intesa” con Juric e i membri del suo staff “per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023”.