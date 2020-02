Verona, Juric: “Stavamo molto attenti a De Paul”

Il mister ha parlato a DAZN al termine della sfida al Friuli:

“Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bellissima partita. Ci mancava solo il gol contro una squadra forte e fisica, molto carica dopo un periodo negativo di punti. I ragazzi hanno fatto comunque una prestazione positiva, Musso è stato bravo”.

“Gioco sulla fascia sinistra? Volevamo portarli là per andare poi da un’altra parte. Loro si abbassavano molto, si chiudevano gli spazi, ma comunque riuscivamo a mantenere possesso e pericolosità. Non era facile perché loro sono tosti e fisici, però poi secondo me nel secondo tempo abbiamo giocato allo stesso modo da tutte e due le parti”.

Su De Paul: “Non volevamo dare spazio a lui, volevamo che giocasse sempre di spalle. Sapevamo che era un bel giocatore, per cui stavamo molto attenti a lui”.

FONTE Hellas1903.it