Verona, prolungamento di contratto per Tony D’Amico

Il Verona ha comunicato il prolungamento di contratto di Tony D’Amico, che sarà a capo dell’area sportiva del club gialloblù sino al 30 giugno 2023, in qualità di direttore sportivo. “Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva”, commenta il presidente dell’Hellas, Maurizio Setti.