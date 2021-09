Fiorentina – Ribery si presenta: ”Salerno, darò tutto. Sui viola e Vlahovic…”

Il sogno per tutti i tifosi della Salernitana è diventato realtà: ufficiale l'acquisto di Ribery. Il francese ha firmato un contratto di un solo anno ad un milione e mezzo con opzione per la seconda stagione. Il rinnovo scatterà in maniera automatica soltanto se verrà raggiunto l'obiettivo principale, cioè quello della salvezza.