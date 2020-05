Virologa Gismondo: “Non capisco perché gli spettacoli sono consentiti e il calcio non riparte”

La direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo ha parlato della ripresa del calcio italiano. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Non capisco perché ci siano timori a far ripartire il calcio se si consentono spettacoli all’aperto. Non so chi sia più distanziato, se 12 orchestrali o 11 giocatori i campo. Potrei dire che sarebbe meglio rinviare queste aperture, ma se si apre da una parte non capisco perché non lo si faccia dall’altra“.