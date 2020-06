Serie B, via libera alla ripartenza del campionato cadetto dal 21 giugno

Dopo la Serie A tocca anche alla Serie B. Al termine dell’assemblea di lega è emersa la data di ripresa del campionato cadetto. Si ripartirà con il recupero della 6′ giornata di ritorno fra Ascoli e Cremonese che andrà in scena il 17 giugno. Il 21 giugno si ripartirà con la 7′ giornata, i turni infrasettimanali saranno: il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. L’ultima giornata sarà l’1 agosto per poi dare inizio ai Play Off il 4 agosto. Mentre la finale sarà in programma il 20 agosto. I Play Out, verranno disputati tra il 7 e il 14 agosto. Nelle prossime ore saranno pubblicati gli orari per le giornate restanti alla fine del torneo.