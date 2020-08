Luigi Delneri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Brescia, retrocesso in Serie B. Alle Rondinelle l’ex Udinese era promesso come responsabile dell’area tecnica, ma il club ha optato per un ruolo ancora più decisivo: nella giornata di oggi dunque Delneri è atteso in sede per firmare il contratto. Contestualmente verrà formalizzata la risoluzione consensuale di Diego Lopez, sulla panchina del Brescia negli ultimi 6 mesi. Lo riporta gianlucadimarzio.com.