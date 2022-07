Calciomercato Cagliari | Accordo con la Sampdoria! Nandez cambia idea

Il calciomercato del Cagliari potrebbe finalmente prendere la piega tanto attesa. Dopo una marea di cessioni, Giulini e Capozucca stanno per chiudere qualche altro colpo in entrata dopo le ufficialità di Di Pardo, Viola, Carboni e l'imminente firma di Makoumbou. Potrebbero non sembrare pochi i colpi in entrata ma se si dà un veloce sguardo alle uscite, il divario è imbarazzante: Simeone, Vicario, Carboni, Bellanova, Marin, Caligara, Cragno, Tripaldelli, Miangue, Lykogiannis, Gagliano e Cusumano.