Calciomercato Cagliari | Addio Joao Pedro. Annunciati i prossimi tre colpi

Joao Pedro continua ad essere un calciatore del Cagliari a tutti gli effetti. E' in vendita ma nessuna offerta, al momento, è stata ritenuta all'altezza del calciatore. I tifosi rossoblù incrociano le dita e cominciano a sperare. Ci sono novità sotto più punti di vista. Non solo Joao Pedro. Occhi puntati anche su Nandez e Rog . Ma attenzione anche alle entrate: ci sono 3 nomi nel mirino .

Dopo il secco "no" alla Salernitana, Joao Pedro continua ad essere conteso tra Galatasaray e Torino. Giulini vuole 7 milioni di euro, non un centesimo in meno. Le ultime notizie che giungono dalla Turchia rivelano che il club turco abbia offerto 3 milioni per il cartellino del bomber del Cagliari. Ovviamente, Giulini ha rispedito l'offerta al mittente. Il Torino ha perso Belotti a parametro zero. Il centravanti della Nazionale andrà al Monaco, manca "solo" la firma ma pare si tratti esclusivamente di una questione di tempo. Alla fine arriverà la fumata bianca. Questo vuol dire che Juric ha bisogno di un nuovo attaccante e che Joao Pedro rimane la prima opzione ma Cairo non vuole spendere una cifra così alta. Dunque, al momento, Joao Pedro continua a rimanere un calciatore del Cagliari.