Calciomercato Cagliari, Pereiro: si può fare. Di Pardo e Joao Pedro, c’è l’ok

Di Pardo ha 22 anni ed è un esterno destro. Andrà a prendere il posto di Bellanova ma, purtroppo, non risolve i tanti problemi del Cagliari. A breve comincerà il ritiro e il sogno di qualsiasi allenatore è quello di avere la squadra al completo. Non è facile, anzi, è quasi impossibile ma un conto è cominciare un ritiro con dei calciatori che sai per certo che non vestiranno la maglia del Cagliari nella prossima stagione e un conto è farlo soltanto con coloro che rimarranno al 100%. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.