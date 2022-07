Calciomercato Cagliari | Dopo Marin, arriva un’altra grande cessione

Il centrocampista romeno, pur alternando grandi prestazioni a black-out clamorosi, è stato uno dei migliori della rosa del Cagliari. Marin non è passato inosservato e l'Empoli, dopo aver ceduto Asllani ai nerazzurri, è corso ai ripari strappando dalle mani di Giulini il cartellino del romeno. Prestito con diritto di riscatto. Non sono ancora state rese note le cifre dell'operazione ma il riscatto dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro. Ma non finisce qui.