Calciomercato Cagliari, Lapadula: Giulini ha preso la sua decisione finale!

Lo strappo tra il presidente Giulini e i tifosi del Cagliari sembra insanabile. Dalle cessioni di Cragno, Carboni, Bellanova e Marin, fino ad arrivare all'imminente fumata bianca di Joao Pedro che vestirà la maglia del Fenerbahce. Il Cagliari sa di meritarsi la Serie A e Liverani e i tifosi rossoblù faranno il possibile per accompagnare il club in questa nuova avventura che tutto sarà meno che un gioco da ragazzi. Ma non perdiamoci in chiacchiere e arriviamo al dunque. Ci sono buone notizie sul fronte Lapadula . Ve lo avevamo detto. Anzi, non abbiamo mai smesso di ripeterlo. Serviva la cessione di Joao Pedro prima di poter ricominciare a parlare a di Lapadula. E così è stato.

Il centravanti peruviano continua ad essere a pieno titolo un giocatore del Benevento. Eppure, gira voce che il rapporto tra il calciatore e la società giallorossa non si sia mai pienamente ricucito dopo le discussioni di gennaio. Lapadula aveva espresso il desiderio di cambiare aria nell'ultima sessione di mercato invernale ma, alla fine, non si sono verificate le condizioni per una sua partenza. Era stato messo fuori rosa per poi essere reintegrato. Il rapporto tra società e giocatore era stato sistemato e si è fatto finto di nulla ma è evidente il fatto che Lapadula cambierebbe aria molto volentieri ma soltanto alle sue condizioni. Attualmente percepisce circa 1.7 milioni di euro di ingaggio e non ha intenzione di abbassare le sue pretese. D'altro canto, il suo contratto è in scadenza a fine stagione e il Benevento o gli offre il prolungamento (difficile) oppure lo vende. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.