Calciomercato Cagliari, Lapadula c’è! Joao Pedro: Giulini ha cambiato idea

Il " caso-Joao Pedro " sta diventando un incubo. Non tanto per Giulini , quanto per Liverani . Anche Capozucca si sta dando da fare ma la situazione non si sblocca e il nuovo allenatore del Cagliari continua ad attendere il suo nuovo attaccante che, però, non arriverà finché l'italo-brasiliano non lascerà definitivamente la Sardegna. Ma attenzione perché ci sono grandissime novità sotto tanti punti di vista. Che la raffica abbia inizio.

Il capitano del Cagliari non vuole giocare in Serie B e questo è poco ma sicuro. Joao Pedro lascerà la Sardegna e adesso si tratta davvero solo ed esclusivamente di una questione di tempo. Giulini ha girato la clessidra. Torino o Galatasaray? Al momento ci sono pochissimi dubbi a riguardo. Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, andrebbe a guadagnare circa 2.5 milioni di euro netti a stagione trasferendosi in Turchia. Il Torino, volendo, potrebbe eguagliare l'offerta ma, per ora, non lo sta facendo e la sensazione è che, da un momento all'altro, il bomber del Cagliari potrebbe firmare il suo nuovo contratto. Il Corriere dello Sport non lascia spazio a diverse interpretazioni: "Joao Pedro-Galatasaray, ci siamo". Il giocatore vorrebbe un triennale ma il club turco offre un biennale. Il Torino rimane in agguato e il presentimento è che il bomber preferirebbe rimanere in Italia ma il mondo del calcio ruota attorno ai soldi, adesso più che mai. e chi offrirà di più si aggiudicherà il suo cartellino. Ma non finisce qui. Lapadula, Di Pardo, Luvumbo, Tramoni, Petriccione, Carboni, Rog, Pavoletti, Puscas, Pereiro e Nandez: sta succedendo di tutto! <<<