Calciomercato Cagliari | Asse Liverani-Joao Pedro-Simeone: Giulini show

Liverani ha firmato. Era da tempo che vi avevamo preannunciato che il tecnico romano sarebbe diventato il nuovo allenatore del Cagliari e ora è stato messo per iscritto, nero su bianco. Adesso, però, è arrivato il momento di dare il via alle danze .

All'interno delle mura rossoblù si sente soltanto questa parola: "calciomercato" . E, d'altro canto, non potrebbe essere altrimenti. Ora che il caso-allenatore è stato archiviato, è arrivato il momento di fare sul serio e di concretizzare le tante parole di Capozucca .

Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Girano voci a dir poco spaventose sul futuro del Cagliari ma i tifosi sognano in grande e non è ancora detta l'ultima parola.Ma procediamo per gradi. Asse Liverani-Simeone-Joao Pedro: ecco cosa sappiamo <<<