Calciomercato Cagliari | Liverani sogna questa formazione per il 2023

Fabio Liverani non vede l'ora di cominciare il campionato. Manca meno di quanto possiate immaginare ma il tecnico del Cagliari comincia ad avere un po' d'ansia. Giulini e Capozucca non fanno altro che smantellare la rosa sotto ai suoi occhi e sul versante delle entrate, oltre a Di Pardo e Viola, non si è vista l'ombra di un acquisto.

Cominciamo dai pali. Radunović sarà il portiere titolare e questo è poco ma sicuro. Dopo aver ceduto Cragno al Monza e Vicario all'Empoli, il portiere serbo ha "scalato" le gerarchie e scenderà in campo dal primo minuto. Ma non finisce qui.

Si è parlato tanto di Falcone ma il portiere della Sampdoria vuole restare in Serie A e le pretendenti non gli mancano. Spezia, Lecce ed Empoli lo hanno messo nel mirino e per il Cagliari pare che non ci sia alcuna chance di portarlo in Sardegna. Ma passiamo al reparto difensivo <<<