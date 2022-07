Calciomercato Cagliari, non solo Nicolas Viola, Giulini chiude un altro colpo

1 di 2 Nicolas Viola e non solo

Il presidente Giulini ha deciso di premere il piede sull'acceleratore e di regalare un colpo a Fabio Liverani. Era nell'aria, ve ne parliamo ormai da giorni se non da settimane e adesso è ufficiale. Nicolas Viola è un nuovo giocatore del Cagliari a tutti gli effetti ma potrebbe non essere l'unico.

I tifosi del Cagliari faticano a fidarsi della loro dirigenza. Adesso, però, il popolo sardo non può fare altrimenti. Liverani ha un compito molto complicato e farà il possibile per guadagnarsi la fiducia della tifoseria rossoblù che adesso vuole la sua rivincita e vuole tornare in Serie A immediatamente. Ma arriviamo al dunque perché Nicolas Viola è solo l'antipasto.