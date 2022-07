Calciomercato Cagliari | Pavoletti resta, caos Joao Pedro: niente Turchia!

Secondo quanto riportato da cagliarinews24.com, Leonardo Pavoletti in conferenza stampa avrebbe parlato anche del suo capitano: "non credo che (Joao Pedro) voglia andare via". Sappiamo, anche fin troppo bene, che sia il Galatasaray che il Torino hanno messo il centravanti italo-brasiliano nel merino ma ci chiediamo che cosa stiano aspettando prima di affondare il colpo decisivo. Ai dubbi, ecco che si sommano anche le parole di Pavoloso. Il reparto offensivo del Cagliari sta attraversando una fase di stallo. Keita ha già salutato tutti, ha fatto i bagagli e continua a cercare la sua prossima meta. Sembrava che anche Pavoletti fosse destinato a lasciare la Sardegna e, invece, ha dichiarato amore eterno al Cagliari. Al momento, Tramoni e Luvumbo rappresentano il presente e il futuro del Cagliari ma che ne sarà di Joao Pedro? Gli ultimissimi aggiornamenti <<<