Calciomercato Cagliari, Rog-Sampdoria: Giulini valuta. Follia Joao Pedro

Giulini fa sul serio: si comincia a ragionare

Dopo le tante cessioni, forse anche troppe, il presidente Giulini ha deciso di regalare anche qualche colpo in entrata a Fabio Liverani. Il nuovo allenatore del Cagliari sta cercando di fare il possibile con i giocatori che ha a disposizione ma non è facile lavorare con una rosa composta da diversi giocatori che tutti sappiamo andranno via e con dei reparti che hanno un assoluto bisogno di essere rinforzati. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

Dalle parole ai fatti: capitolo Sampdoria

Basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Parliamo di Rog. Il centrocampista croato continua a piacere tantissimo alla Sampdoria. Vuole giocare in Serie A e non ha intenzione di rimanere nella cosiddetta "cadetteria". La società ligure fa sul serio. I nomi sul piatto sono sempre gli stessi. Il primo è quello del norvegese Kristoffer Askildsen. Ha 21 anni, è un centrocampista centrale e Liverani lo accoglierebbe a braccia aperte. Dopo Makoumbou (operazione da 2 milioni di euro e quadriennale per il ragazzo, manca solo la firma), il Cagliari ha bisogno di nuovi rinforzi in mezzo al campo, considerate le partenze di Baselli, Marin, Bellanova e quelle probabili di Pereiro e Nandez.

La Samp non vorrebbe spendere soldi in più ed ecco che sarebbe pronta a mettere sul piatto anche il cartellino del 28enne Valerio Verre. Continua ad essere accostato al Cagliari anche il nome di Murru ma pare che sia più una suggestione che realtà. Insomma, Rog vuole la Serie A e Liverani ha bisogno di centrocampisti. Diciamo che ci sono tutte le basi per trovare un accordo con i blucerchiati. E non finisce qui. Il caso-Joao Pedro sta assumendo sempre più le sembianze di una barzelletta. Ogni giorno non fanno altro che arrivare conferme e smentite ma la verità è una sola. Per non parlare di Casadei, Valoti e Lapadula: ecco che cosa sta succedendo <<<