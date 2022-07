Calciomercato Cagliari | Se salta Rog con la Sampdoria, c’è già un piano b

Vendere. Il Cagliari vuole vendere. Dopo le cessioni di Bellanova, Cragno, Marin ecc... adesso sembrava che fosse giunto anche il momento di Rog. La trattativa con la Sampdoria , al momento, è bloccata. Al Cagliari interessano molto Askildsen, Murru e Verre ma, per ora, le due società non hanno ancora trovato la quadra. Questo, ovviamente, non ha frenato Giulini dal compiere le ennesime due grandi cessioni.

Joao Pedro ormai appartiene al passato dei rossoblù. La sua partenza non è ancora stata ufficializzata ma le probabilità che il centravanti rimanga in Sardegna sono pari all'1%, forse meno. Per non parlare di Nandez. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Ma attenzione anche al sostituto di Joao Pedro: ecco che cosa sta succedendo <<<