Calciomercato Cagliari – Se Joao Pedro parte ecco chi arriva | News

La frase non dovrebbe essere "se Joao Pedro parte" ma bensì "quando Joao Pedro parte". L'attaccante italo-brasiliano è arrivato al capolinea della sua esperienza in Sardegna e questo è poco ma sicuro. Ma Giulini ha un piano.

Sono 8 anni che Joao Pedro indossa la maglia del Cagliari. Non sarà facile per nessuno dirsi addio. Capozucca, però, è stato chiaro e anche Liverani ha confermato l'esistenza di una trattativa per l'attaccante.